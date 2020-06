JDC-Miller confirme deux autos en IMSA; Tristan Vautier à Daytona

Alors que pas mal de séries souffrent de par les conséquences du Coronavirus, une belle éclaircie arrive du côté de l’IMSA. JDC-Miller Motorsports a réaffirmé ses plans initiaux pour la saison 2020. L’équipe basée au Minnesota s’apprête à faire campagne avec ses deux Cadillac DPi-V.R pour le reste de l’année.

Les deux voitures DPi seront sur la grille de départ du WeatherTech 240 du mois prochain à Daytona. La #5 sera confiée à João Barbosa et au Français Sébastien Bourdais. La #85 sera emmenée par Tristan Vautier et Chris Miller à Daytona et Road America. On pourrait voir différents pilotes au volant de cette auto le reste de la saison. John Church, le co-propriétaire de l’équipe, a déclaré que l’objectif de l’équipe était de mettre Tristan Vautier autant que possible dans la voiture, mais il n’était pas en mesure de confirmer la participation du Français pour le reste de la saison. “C’est une histoire financière, mais notre objectif serait vraiment de le garder dans la voiture autant que possible”, a-t-il déclaré à Sportscar365.

La (re)confirmation des deux Cadillac de l’équipe devrait permettre d’obtenir une grille DPi de huit voitures pour la reprise les 3 et 4 juillet à Daytona.

Par contre, Loïc Duval devrait retrouver la Cadillac DPi-V.R #5 Mustang Sampling en tant que 3e pilote pour les courses de l’Endurance Michelin Cup à Watkins Glen et Sebring, mais un doute plane sur la participation du pilote d’usine Audi au Motul Petit Le Mans à cause d’un clash de date avec la manche DTM à Zolder.