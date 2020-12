La liste des pilotes inscrits aux 24 Heures de Dubai se remplit petit à petit à quelques semaines de l’épreuve (14/16 janvier). Chez GPX Racing, seuls Frédéric Fatien et Axcil Jefferies étaient confirmés. Mathieu Jaminet et Julien Andlauer viennent de les rejoindre dans le baquet de la Porsche 911 GT3 R orange et bleue #36. Les deux pilotes français connaissent parfaitement l’équipe pour y avoir déjà roulé.