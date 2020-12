Jaguar présente la Vision Gran Turismo SV

Au lendemain de l’arrivée de Porsche en LMDh, on ne parle pas encore d’un retour de Jaguar dans la catégorie reine de l’Endurance. La marque se contente dans un premier temps de proposer un modèle virtuel qui prend le nom de Vision Gran Turismo SV, une voiture de course d’endurance virtuelle entièrement électrique conçue par Jaguar SV. La technologie de l’auto fait penser à la Formula E avec ses quatre moteurs électriques développés par Jaguar Racing qui délivrent 1903 chevaux (1400 kW).

Jaguar célèbre l’héritage de la course même si on reste dans le virtuel, bien loin des Type C, Type D, XJR-9 et XJR-14. La Jaguar Vision GT SV arrivera dans le jeu courant 2021. Avec ce prototype virtuel, Jaguar a souhaité repenser ce que pouvait être une Jaguar électrique pour une course d’endurance. La puissance combinée permet une vitesse théorique de 255 km/h.

« Un objectif nous a été donné », a déclaré Jamal Hameedi, directeur de l’ingénierie chez Jaguar SV. « Prendre tout ce qui rend la Jaguar Vision GT Coupé si spéciale : les performances, la maniabilité et la bande son. Tout cela pour les amener à un autre niveau. L’équipe n’a pas seulement atteint cet objectif, elle l’a dépassé en développant une voiture électrique virtuelle qui pourrait vraiment rivaliser avec succès dans les courses d’endurance de 24 heures. Ils ont pu voir leur travail dans le monde virtuel, transformé en réel avec la production de la superbe maquette grandeur nature qui passionnera sans aucun doute les joueurs. » L’aileron arrière est inspiré de la XJR-14.