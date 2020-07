IMSA, Sebring : Cadillac de bout en bout avec Action Express Racing !

Certes, ce n’étaient pas les 12 Heures de Sebring, mais le résultat est le même. Pour ce Grand Prix Cadillac de Sebring d’une durée de 2 heures 40 minutes, 3e manche IMSA de la saison 2020, Action Express Racing (Cadillac DPi-V.R #31) l’a emporté. Pipo Derani, déjà auteur de la pole position quelques heures plus tôt, et Felipe Nasr, de retour après avoir été testé positif au Covid-19, n’ont rien laissé à leurs adversaires. Plus de 12 mois après les 12 Heures de Sebring, les deux hommes gagnent encore à Sebring avec 36,432 secondes d’avance.

Pour la 2e place, le suspens n’a pas non plus eu lieu. Renger van der Zande a dépassé l’Acura ARX-05 #7 dès les premiers mètres de course pour s’emparer de la 2e place. Avec Ryan Briscoe, les deux hommes de Wayne Taylor Racing ont fait un belle course sur la Cadillac #10. Mieux encore, la 3e marche du podium est tombée dans l’escarcelle de la Cadillac #5 de Mustang Sampling Racing / JDC-Miller MotorSports. Sébastien Bourdais, déchaîné, a dépassé les deux Mazda (un peu juste au niveau essence) dans les toutes dernières boucles ! Podium 100% aux couleurs de Cadillac donc qui affirme sa domination sur le Sebring International Raceway.

On a eu une belle bagarre entre deux autres constructeurs derrière Cadillac. A ce petit jeu, les deux Mazda RT24-P, qui terminent 4e (#77) et 5e (#55), ont été un peu au dessus par rapport aux Acura ARX-05, 6e (#6) et 7e (#7, retardée par un souci de turbo).

@Mazda Motorsport

En LMP2, la victoire s’est jouée entre les ORECA 07 #52 de PR1 Mathiasen Motorsports et #81 de DragonSpeed. A ce petit jeu, c’est la dernière citée qui l’emporte grâce à Gustavo Menezes et Henrik Hedman. L’ORECA 07 #38 de Performance Tech Motorsports termine 3e. A noter les soucis de pompe à essence visiblement pour l’ORECA 07 #8 de Tower Motorsport by Starworks qui s’est arrêtée en bord de piste, provoquant la sortie de la safety car en début d’épreuve.

En GTLM, Corvette s’est offert sa 101e victoire en IMSA, 15 jours après la première de la Corvette C8.R. C’est la #4 de Tommy Milner et Oliver Gavin qui l’emporte devant la voiture sœur #3 de Jordan Taylor et Antonio Garcia, avec moins d’une demie-seconde d’écart. Derrière, ce fut moins limpide avec un accrochage entre les deux Porsche 911 RSR. Nick Tandy (#911) peut être légèrement gêné (?) par Oliver Gavin (Corvette #4) dans la pitlane a touché la #912 de Laurens Vanthoor. Ces trois voitures repartaient de leur stand après le premier ravitaillement. Conséquences : la #912 a perdu toute la partie avant (splitter), a dû repasser pour réparer et a écopé d’un drive-through. Pire, la #911 a crevé au Turn 1. Il a fallu tout le talent de Nick Tandy pour éviter la correctionnelle et le mur de pneus. Le temps de faire tout le tour du circuit au ralenti et le Britannique, associé à Fred Makowiecki, avait perdu toute chance de victoire. La #912 arrive à terminer 3e après avoir dépassé les deux BMW M8 GTE, 4e et 5e. Laurens Vanthoor et Earl Bamber ont été impressionnants de vitesse. La Porsche #911 est 6e.

@Corvette Racing

Un peu comme en DPi avec Cadillac, Lexus a dominé les débats en GTD. En dépit d’arrêts aux stands passables, le rythme sur la piste des deux Lexus RC F GT3 d’AIM Vasser Sullivan étai supérieur aux autres, surtout celui de la #14 de Jack Hawksworth et Aaron Telitz qui l’emportent encore après Daytona 240 ! La victoire s’est jouée avec la Ferrari 488 GT3 #63 de Scuderia Corsa (Cooper MacNeil / Toni Vilander), 2e, et la BMW M6 GT3 #96 de Turner Motorsport (Robby Foley / Bill Auberlen), 3e. La Mercedes AMG-GT3 #74 de Riley Motorsports et la seconde Lexus, la #12, complètent le top 5.

@Lexus

Le classement est ICI.