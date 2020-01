IMSA, Roar 6 : les deux Acura en tête

Pour cette 6e session du Roar et avant les qualifications, Acura Team Penske a été le plus rapide et pas seulement sur cette heure mais de tout le week-end. Ricky Taylor a réussi un temps de 1:33.617 avec l’Acura ARX-05 #7, devançant son coéquipier Juan Pablo Montoya de 0,167 seconde.

Les deux Acura DPi ont été les seules voitures à atteindre le 1:33 depuis le début du Roar. La Mazda DPi #77 est la troisième plus rapide grâce au 1:34.232 d’Olivier Pla.

Les conditions plus fraîches de ce dimanche matin ont contribué à l’augmentation du rythme. Ben Hanley a, par exemple, gagné plus de deux secondes par rapport à la séance du soir et s’est à nouveau classé en tête du classement LMP2 avec son ORECA 07 #81 DragonSpeed

La Ferrari 488 GTE #62 (Daniel Serra) de Risi Competizione a été la plus en vue en GTLM devant les deux Porsche 911 RSR, la #912 de Laurens Vanthoor et la #911 de Nick Tandy.

La Lamborghini Huracan GT3 Evo #48 de Corey Lewis a été la plus rapide en GTD devant la Porsche 911 GT3 R de Pfaff Motorsports n°9 (Dennis Olsen).

La séance de 60 minutes a été interrompue au début pour un accident dans le virage n°5 de Steijn Schothorst sur la Lamborghini #11 de GRT Grasser Racing Team, qui a été endommagée au niveau du train arrière. On ne sait pas si la voiture sera réparée pour la septième et dernière séance d’essais en piste, qui débutera à 14 h 45, 20 h 45 en France.

