IMSA, Road Atlanta : Acura remporte sa première course d’Endurance !

Comme souvent en IMSA, on est passé par toutes les situations : des superbes dépassements, des pénalités, des rebondissements, des sorties de piste et un restart pour deux tours, à la toute fin de cette course de 6 heures, qui ne changera finalement rien. Au final, c’est Acura qui remporte ce Grand Prix TireRack.com dipsuté sur le circuit de Michelin Raceway Road Atlanta…

Helio Castroneves et Ricky Taylor l’emportent donc sur leur Acura ARX-05 DPi #7. Partie en pole position, cette auto n’a pourtant pas eu une course facile. Cela a surtout très mal commencé au début. La voiture a vite été retardée d’abord par un drive through pour vitesse excessive dans les stands puis un stop and go de 60 secondes suite au non respect du feu rouge à la sortie de la pitlane ! Mais les deux pilotes ont “laissé” passer l’orage et Castroneves a été excellent en fin de course pour retenir tous ses adversaires lors de ce restart de deux tours. Ils signent leur deuxième victoire consécutive et permettent surtout, et enfin pourrait-on dire, à Acura Team Penske de remporter sa première course Endurance IMSA !

Derrière, on trouve, à une seconde, la Mazda RT24-P n°55 de Harry Tincknell, Jonathan Bomarito et Ryan Hunter-Reay. Le premier cité à dépasser Juan Pablo Montaya sur l’autre Acura pour s’emparer de la 2e place. Pire, alors qu’un doublé Acura était encore potentiellement possible, le Colombien a eu deux soucis. Le premier lors d’une rentrée au stand où la Cadillac DPi-V.R #10 de Ryan Briscoe (Wayne Taylor Racing) l’a percuté, endommageant les deux voitures. Briscoe s’est vu pénaliser d’un drive through pour sa responsabilité dans l’incident. Ensuite, Juan Pablo Montoya est entré en contact avec la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 #63 Scuderia Corsa de Toni Vilander. Un “gros carton” qui a laissé les deux voitures sur le carreau. La safety car est entrée en piste ce qui a donc provoqué ce fameux restart de deux tours.

Le Colombien était alors en lutte pour la 3e place avec la Cadillac #5 JDC-Miller Motorsports de Tristan Vautier et l’autre Cadillac, la #31, d’Action Express Racing de Felipe Nasr. Ce dernier se classe finalement troisième avec Pipo Derani et Felipe Albuquerque et c’est une belle opération car Nasr a été pénalisé à deux reprises. D’abord, lors du départ où il est parti en travers, touchant l’Acura #6, ce qui fit que plusieurs les autos furent obligées de l’éviter finissant dans le mur (Cadillac #85 et ORECA #18). Le Brésilien a reçu un drive through étant déclaré responsable.

Un autre Drive through lui a été infligé pour “avoir poussé” la Lamborghini Huracan GT3 Evo #44 de GRT Magnus dans les murs de pneus suite à un contact.

La pénalité infligée à Briscoe (contact dans les stands avec Montoya) a fait chuter la Cadillac #10 à la cinquième place, tandis que la Mazda RT24-P #77 a terminé en queue de peloton après qu’un problème de frein qui lui a fait perdre beaucoup de temps. Elle finit à 43 tours des vainqueurs !

Quant à la Cadillac #85 de JDC Miller, elle a eu de gros soucis de suspension suite à la confusion du départ. Elle a repris la piste puis a dû abandonner.

Pas de suspens en LMP2 avec la victoire de l’ORECA 07 #52 de Simon Trummer, Patrick Kelly et Scott Huffaker. En effet, dès le départ, l’ORECA 07 #18 d’Era Motorsport, avec Dwight Merriman au volant, a tapé le mur suite au cafouillage et cassé sa suspension arrière droite. Une fois revenue en piste, la voiture a reçu un drive through pour avoir dépassé sous drapeau jaune et a fini avec 32 tours de retard…

On a changé plusieurs fois de leaders en GTLM tellement les écarts ont été minces. A ce petit jeu, c’est finalement la BMW M8 GTE #25 de Bruno Spengler et Connor De Phillippi qui l’emporte. Ce dernier a pris la tête lors du dernier ravitaillement. Il s’agit de la 2e victoire de BMW cette année, la 2e en Michelin Endurance Cup après les 24 Heures de Daytona.

La course avait été jusqu’alors plutôt contrôlée par la Porsche 911 RSR-19 #911 de Nick Tandy / Fred Makowiecki qui a eu un souci de capot avant. Ils finissent 4e. C’est finalement la Corvette C8.R #4 de Tommy Milner et Oliver Gavin qui est 2e. Pourtant, elle est rentrée à son stand en début de course avec le pneu arrière droit déchiqueté. Elle termine devant l’autre BMW, la #24 de Jesse Krohn et John Edwards.

La Corvette C8.R #3 d’Antonio Garcia / Jordan Taylor se classe 5e suite à un dernier ravitaillement tardif. Les champions en titre, Earl Bamber et Laurens Vanthoor, ont eu une course à oublier, avec des problèmes de freins qui ont mis la Porsche #912 hors du match juste après la moitié de la course et plusieurs pénalités.

Meyer Shank Racing a remporté le GTD grâce à un triple relais de Mario Farnbacher en fin de course. L’Allemand ainsi que Matt McMurry et Shinya Michimi (Acura NSX GT3 Evo #86) terminent devant la Lamborghini Huracan GT3 Evo #48 de Paul Miller Racing (Bryan Sellers, Madison Snow, Corey Lewis). Madison Snow a perdu la tête de la classe lors de l’avant-dernier arrêt au stand après avoir contrôlé la majorité de la course. La Porsche 911 GT3 R #16 Wright Motorsports de Patrick Long, Ryan Hardwick et Jan Heylen complète le podium de la catégorie.

A noter qu’il s’agit de la première victoire d’Acura dans les deux catégories DPi et GTD dans la même course. Mario Farnbacher et Matt McMurry prennent la tête du championnat GTD après qu’un problème de pneus à l’avant droit ait envoyé dans le mur puis à son stand la Lexus RC F GT3 Vasser Sullivan #14 AIM de Jack Hawksworth.

