IMSA : présentation de Petit Le Mans

Épreuve : 9e épreuve de la saison IMSA WeatherTech 2020, Petit Le Mans, 3e manche de la Michelin Endurance Cup.

Circuit : Michelin Raceway Road Atlanta, Braselton, Georgie. Il mesure 2.54 miles soit 4,088 km et compte 12 virages.

Date : du 15 octobre au 17 octobre 2020

Durée : 10 heures

Le programme (heure française) :

Essais Libres 1 : jeudi 15 octobre de 17 h 15 à 18 h 15

Essais Libres 2 : jeudi 15 octobre de 21 h 45 à 23 h 00

Essais Libres 3 : vendredi 16 octobre de 01 h 30 à 23 h 00

Qualifications : vendredi 16 octobre de 18 h 30 à 19 h 35

Course : samedi 17 octobre, départ à 18 h 40, arrivée à 04 h 40

Les courses de support :

Prototype Challenge, Porsche GT3 Cup USA et Michelin Pilot Challenge

Live Timing & Résultats :

scoring.imsa.com ou sur l’application IMSA

La liste des engagés :

C’est le retour des LMP2 et DPi après la manche de Charlotte le week-end dernier. La liste des engagés comportent 31 concurrents. Notre présentation est ICI et la liste des engagés est LA.

Où suivre la course ?

Elle sera diffusée comme d’habitude sur IMSA TV…

Les records de la piste en qualifications IMSA :

DPi : Felipe Nasr, Cadillac DPi, 1:08.457 Octobre 2019

LMP2: Kyle Masson, ORECA LMP2, 1:10.722 Octobre 2019

GTLM: James Calado, Ferrari 488 GTE, 1:15.639 Octobre 2019

GTD: Corey Lewis, Lamborghini Hurácan GT3, 1:19.530, Octobre 2019

Les vainqueurs de Petit Le Mans 2019 :

DPi: Felipe Nasr/Pipo Derani/Eric Curran, Whelen Engineering Cadillac DPi #31

LMP2: Matt McMurry/Gabriel Aubry/Dalton Kellett, PR1/Mathiasen ORECA 07 #52

GTLM: James Calado/Daniel Serra/Alessandro Pier Guidi, Risi Competizione Ferrari 488 GTE #62

GTD: Bill Auberlen/Robby Foley/Dillon Machavern, Turner Motorsport BMW M6 GT3 #96

Le point au championnat :

Cinq équipages (voire six) ont encore toutes leurs chances. Renger van der Zande et Ryan Briscoe (Cadillac Wayne Taylor Racing #10) grâce à leur 3e place à Mid-Ohio sont toujours en tête du classement avec 180 points, mais leur avance a fondu. Pipo Derani (Cadillac #31) est revenu à trois points du duo. Avec leur troisième victoire consécutive, Helio Castroneves et Ricky Taylor (Acura #7) passe de la 6e place à la 3e avec un total de 175 points et reviennent complètement dans le match. Il faudra surveiller ce duo pour la fin de saison. Jonathan Bomarito / Harry Tincknell (Mazda #55, 172 points) sont 4e devant les grands perdants (moins 3 places), João Barbosa (qui laisse sa place à Tristan Vautier) et Sébastien Bourdais (Cadillac #5 JDC Miller) avec 171 unités. Tristan Nunez / Oliver Jarvis (Mazda #77) sont 6e avec 167 points. Dane Cameron / Juan Pablo Montoya (Acura #6) sont un peu plus en retrait avec 153 points.

Chez les constructeurs, le championnat est complètement fou. Les trois marques sont en… cinq points ! Cadillac mène avec 196 points devant Acura (195) et Mazda (191).

En LMP2, PR1 Mathiasen Motorsports (#52, Patrick Kelly) est en tête avec 98 points devant Era Motorsport (#18, Dwight Merriman et Kyle Tilley, 92), qui fera l’impasse sur ce Petit Le Mans, et Performance Tech Motorsports (#38, Cameron Cassels, 64).

Corvette Racing semble avoir fait le break en GTLM. Ses deux équipages sont en tête avec une bonne avance pour Jordan Taylor et Antonio Garcia (#3), 24 points, au championnat des pilotes (261). Ils viennent de remporter quatre des cinq dernières courses disputées. Derrière, on trouve Gavin / Milner (Corvette #4, 237), puis les deux duos BMW, Spengler / De Fillippi (BMW #25, 234) et Krohn / Edwards (BMW #24, 231). Cela veut donc dire que les 2e, 3e et 4e du championnat sont en six points ! Les deux équipages Porsche, qui ont fait leur retour en IMSA le week-end dernier, ferment la marche : Tandy / Mako (#911), 197 points, devant Bamber / Vanthoor (#912, 196).

Chez les constructeurs, Corvette est en tête avec 272 unités devant BMW (258) et Porsche (216).

Mario Farnbacher / Matt McMurry (Acura #86) conservent la tête du championnat Pilotes GTD. Ils comptent 200 points, mais voient Aaron Telitz (Lexus #14), 2e, fondre sur eux (à 4 longueurs). Son coéquipier, Jack Hawksworth (Lexus #14) est 4e à 6 points, mais il est désormais devancé par Patrick Long / Ryan Hardwick (Porsche #16) avec 196 points à leur compteur.

Au niveau des constructeurs, Lexus reprend la tête (211 points) devant Acura (208), Porsche (202), BMW (194), Mercedes-AMG (190), Lamborghini (187)…

En Michelin Endurance Cup (classement qui ne reprend que les quatre courses d’Endurance), Renger van der Zande et Ryan Briscoe (Cadillac Wayne Taylor Racing #10) sont en tête au niveau des DPi. Simon Trummer est seul en tête en LMP2. Jesse Krohn et Jonathan Edwards (BMW #24) devancent les deux équipages Porsche en GTLM tandis que Bryan Sellers, Corey Lewis et Madison Snow (Lamborghini Huracan GT3 #48 Paul Miller Racing) sont bien placés en GTD…