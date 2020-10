IMSA : 31 autos au Petit Le Mans !

La liste des engagés du Petit Le Mans (14/17 octobre) comprend 31 autos : 8 DPi, 4 LMP2, 6 GTLM, 13 GTD.

La course voit le retour d’un troisième pilote dans les équipages. Simon Pagenaud et Alexander Rossi retrouveront Acura Team Penske. Ryan Hunter-Reay et Olivier Pla rouleront à nouveau pour le compte de Mazda en DPi. Trois français en découdront sur la Cadillac/Mustang Sampling Racing/JDC avec Sébastien Bourdais, Tristan Vautier et Loïc Duval. La seconde Cadillac sera confiée à Gabriel Aubry, Chris Miller et Matheus Leist. Seul le Wayne Taylor Racing n’aura pas de troisième pilote.

Le plateau LMP2 verra en découdre quatre LMP2, toutes des ORECA 07 : Tower Motorsport by Starworks, Performance Tech Motorsports, PR1/Mathiasen Motorsports x2.

Les six équipages présents en GTLM étaient déjà connus. Nick Catsburg et Marcel Fässler seront en renfort chez Corvette Racing, Mathieu Jaminet et Matt Campbell chez Porsche, Colton Herta et Augusto Farfus chez BMW.

Une nouvelle fois, c’est la catégorie GTD qui sera la plus fournie. Pfaff Motorsports fera son retour avec une Porsche 911 GT3-R confiée à Lars Kern, Dennis Olsen et Zacharie Robichon. Kyle Kirkwood et Michael De Quesada rouleront pour AIM Vasser Sullivan. Toni Vilander ne figure pas sur la Ferrari 488 GT3/Scuderia Corsa, remplacé par Alessandro Balzan.

La liste des engagés est ici