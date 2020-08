IMSA : présentation de la manche de VIRginia International Raceway

En retard au championnat, Porsche, tenant du titre en 2019 (photo), espère bien briller sur le VIRginia International Raceway, théâtre de la 5e manche IMSA de la saison uniquement réservée aux GT, pour combler son retard en GTLM sur Corvette Racing…

Épreuve : Michelin GT Challenge

Circuit : VIRginia International Raceway – Alton, Virginie (USA). Longueur : 3,27 miles, 17 virages

Date : du 21 au 23 août 2020

Durée : course sprint de 2 heures 40 minutes

Le programme (heure française) :

Essais Libres 1 : vendredi 21 août de 14 h 00 à 15 h 00

Essais Libres 2 : vendredi 21 août de 18 h 00 à 19 h 15

Qualifications : vendredi 21 août de 23 h 35 à 00 h 15

Course : samedi 22 août de août, départ à 20 h 00, arrivée à 22 h 40

Les courses de support :

IMSA Michelin Pilot Challenge, IMSA Prototype Challenge, Lamborghini Super Trofeo North America et Porsche GT3 Cup Challenge USA by Yokohama

Live Timing & Résultats :

scoring.imsa.com ou sur l’application IMSA

La liste des engagés :

Retrouvez l’article sur les 20 engagés. A noter que la course ne comptera que deux catégories : GTLM et GTD. Ce sera le retour de l’équipe Paul Miller Racing qui a remporté les 24 Heures de Daytona. Le peloton GTD affiche son plus grand nombre d’inscriptions, 14, depuis la reprise de l’IMSA, après le confinement, au IMSA WeatherTech 240 au Daytona International Speedway.

@Paul Miller Racing

La liste mise à jour est ICI.

Le Spotter Guide :

A télécharger ICI.

Le championnat :

Corvette Racing avec la #3 de Taylor / Garcia est en tête des GTLM avec 130 points. La Porsche #912 de Bamber / Vanthoor a dix longueurs de retard. Gavin / Milner (Corvette #4) totalise 117 points, Krohn / Edwards (BMW #24) 116, Tandy / Mako 113 et Spengler / De Fillippi (BMW #25) 107.

C’est pire chez les constructeurs qui ne sont séparés que de 9 points. Corvette est en tête avec 135 unités devant Porsche (127) et BMW (126) !

Jack Hawksworth (Lexus #14) domine le GTD avec 87 points devant Franckie Montecalvo / Townsend Bell (Lexus #12) pour un point ! Aaron Telitz (Lexus #14) est 3e avec 84 points devant Mario Farnbacher / Matt McMurry (Acura #86) avec 83. Cooper MacNeil / Toni Vilander (Ferrari #63) et Patrick Long / Ryan Hardwick (Porsche #16) suivent avec le même nombre de points, 78 !

@Lexus Racing USA

A suivre :

La course sera diffusée comme d’habitude sur IMSA TV…

Les records de la piste en qualifications IMSA :

GTLM : Joey Hand, Ford GT, 1:40.211, août 2017

GTD : Jeroen Mul, Lamborghini Hurácan GT3, 1:43.391, août 2017

Vainqueur de l’édition 2019 :

GTLM : Nick Tandy/Patrick Pilet, Porsche GT Team, Porsche 911 RSR #911 Porsche 911 RSR

GTD : Ben Keating/Jeroen Bleekemolen, Mercedes-AMG GT3 #33 Riley Motorsports-Team AMG

Qui est à l’aise sur ce circuit ?

Bill Auberlen : à la recherche de sa 61e victoire en IMSA, Auberlen a de bonnes chances en Virginie de devenir le pilote le plus titré de l’histoire de l’IMSA. Le pilote de la BMW M6 GT3 #96 de Turner Motorsport est le pilote qui a remporté le plus grand nombre de victoires sur ce tracé (3), la dernière datant de 2005.

Porsche et Corvette : les deux constructeurs sont en tête des constructeurs avec sept victoires chacun sur le VIR, et les deux équipes GTLM correspondantes possèdent trois victoires. Cependant, alors que Corvette Racing a remporté deux succès consécutifs en 2016 et 2017, Porsche GT Team revient à VIR en tant que vainqueur en titre.