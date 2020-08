IMSA : 20 GT attendues à Virginia International Raceway

La prochaine manche IMSA ne verra s’affronter que des GT, des GTLM et des GTD. Au total, 20 voitures sont inscrites sur la liste des engagés au Michelin GT Challenge à Virginia International Raceway qui se déroulera le week-end prochain (samedi 22 août). La course durera deux heures et 40 minutes…

La liste, publiée mercredi, fait état de six GTLM et 14 GTD. On note le retour de Paul Miller Racing. Bryan Sellers et Madison Snow feront leur première course avec leur Lamborghini Huracan GT3 #48 depuis leur victoire aux 24 Heures de Daytona en janvier dernier.

Aucun autre changement n’est à noter depuis la dernière manche de Road America, remportée respectivement par Corvette Racing en GTLM et AIM Vasser Sullivan (Lexus) en GTD.

En plus de la manche IMSA, la 5e de la saison, l’IMSA Michelin Pilot Challenge, l’IMSA Prototype Challenge, le Lamborghini Super Trofeo North America et la Porsche GT3 Cup Challenge USA by Yokohama seront en courses de support

La liste des engagés est ICI.