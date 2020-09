IMSA : Porsche forfait à Mid-Ohio

Les deux Porsche 911 RSR ne rouleront pas en fin de semaine en WeatherTech SportsCar Championship sur le tracé de Mid-Ohio.

Nick Tandy, Fred Mako, Earl Bamber et Laurens Vanthoor resteront en Europe. Trois cas positifs de Covid-19 ont été détectés chez Porsche après les 24 Heures du Mans. Seul Bamber n’a pas disputé les 24 Heures du Mans mais le Néo-Zélandais sera finalement aux 24 Heures du Nürburgring chez KCMG.

“Sur la base de la décision d’hier qu’aucun employé ou pilote de course de notre équipe du Mans ne participera aux 24 Heures du Nürburgring, nous avons décidé aujourd’hui que cette décision s’appliquera également à la prochaine course IWSC à Mid-Ohio”, a déclaré Fritz Enzinger, vice-président du Motorsport chez Porsche. “Cela signifie que Laurens, Nick et Fred ne se rendront pas aux États-Unis. C’est très regrettable, mais nous tenons à souligner que dans ce cas également, la santé de toutes les personnes concernées est au centre des décisions que nous avons prises.”