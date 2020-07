IMSA : plusieurs teams reçoivent une aide suite au Covid-19

Depuis 1953, la SBA (Small Business Administration) a œuvré pour déclencher des actions afin que les petites entreprises (moins de 500 employés) puissent démarrer, croître, se développer ou se rétablir en toute confiance. Le programme PPP (Paycheck Protection Program) a donc été activé. Près de cinq millions de prêts ont été demandés pour un total de plus de 521 milliards de dollars.

Le département américain du trésor a rendu public les entreprises qui bénéficient du programme et le sport automobile américain est bien en place. Plusieurs équipes ont reçu de l’argent dans le cadre de CARES (Coronavirus Aid Relief and Economic Security). Chaque prêt de plus de deux millions de dollars a été examiné plus en profondeur. La SBA a précisé en plus du prêt le nombre d’emplois que le prêt aide à conserver. Parmi les équipes qui figurent dans le document publié :

Pratt & Miller Engineering & Fabrication : 5 à 10 millions de dollars (325 emplois)

Rahal Letterman Lanigan Racing : 2 à 5 millions de dollars (138 emplois)

CORE autosport : 350 000 à 1 million de dollars (29 emplois)

Riley Technologies : 350 000 à 1 million de dollars (26 emplois)

Paul Miller GT : 350 000 à 1 million de dollars (18 emplois)

Motul USA : 350 000 à 1 million de dollars (30 emplois)

Wayne Taylor Racing : 150 000 à 350 000 dollars (20 emplois)

Meyer Shank Racing : 150 000 à 350 000 dollars (20 emplois)

Blackdog Speed Shop : 150 à 350 000 dollars (19 emplois)

GMG : 150 à 350 000 dollars (14 emplois)

Flying Lizard Motorsports : 150 000 à 350 000 dollars (5 emplois)

Krohn Racing : 150 000 à 350 000 dollars (7 emplois)

Ligier Automotive North America : 150 000 à 300 000 dollars (19 emplois)

McLaren Applied Incorporated : 150 000 à 350 000 dollars (8 emplois)

Motec USA : 150 000 à 350 000 dollars (21 emplois)