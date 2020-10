IMSA : Olivier Pla chez Meyer Shank Racing à plein temps en 2021

Meyer Shank Racing confirme le recrutement d’Olivier Pla pour piloter l’Acura ARX-05 DPi pour la saison prochaine. Le pilote français disputera l’entièreté de la campagne 2021.

L’ancien pilote Ford en GTE fait son retour au sein du team de Michael Shank après avoir remporté le Petit Le Mans 2016 en compagnie de John Pew et Ozz Negri sur une Ligier LMP2. Olivier Pla rejoint AJ Allmendinger dans le baquet de l’Acura.

« C’est un week-end spécial pour pouvoir annoncer que je serai de retour en course avec Meyer Shank Racing l’année prochaine avec l’Acura ARX-05 », a déclaré Pla. « Je me souviens encore des quatre courses que j’ai faites avec MSR en 2016 comme si c’était hier, en particulier notre victoire à Petit. Depuis ce moment, j’ai toujours souhaité avoir l’opportunité de conduire à nouveau pour Mike (Shank) et c’est aujourd’hui le jour où nous pouvons enfin l’annoncer. Ce sera une période très excitante pour MSR et je suis prêt à relever le défi. »