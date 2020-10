IMSA : Oliver Gavin quittera Corvette Racing en fin de saison

Cela fait un petit moment que la rumeur enflait dans les différents paddocks. Oliver Gavin quittera son poste de pilote Corvette Racing à plein temps en fin de saison. Le Britannique fait partie de l’effectif depuis 2002 avec une première course aux 12 Heures de Sebring. Il a ensuite été promu pilote à plein temps l’année suivante.

Avec 201 départs, c’est lui qui en compte le plus dans le camp Corvette Racing avec en prime 5 championnats, 51 victoires et 5 succès aux 24 Heures du Mans. Il compte aussi 5 succès à Sebring et au Petit Le Mans avec une victoire aux 24 Heures de Daytona 2016.

« Avoir été avec la même équipe pendant 19 saisons a été un immense privilège, et je remercie du fond du cœur chaque personne qui a partagé ce voyage avec moi », a déclaré Oliver Gavin. « C’est quelque chose d’incroyable et j’ai été très chanceux d’avoir pu rouler à un si haut niveau pendant si longtemps. Je suis extrêmement fier de ce que nous accompli ensemble, en particulier des victoires au championnat mais aussi des victoires marquantes au Mans, Daytona et Sebring, entre autres. Je suis également très fier du rôle que j’ai joué dans le développement de quatre générations de voitures de course Corvette pour l’IMSA et au Mans, et j’ai hâte d’explorer les opportunités de représenter Chevrolet et Corvette Racing à l’avenir. »

Le nom de son remplaçant sera annoncé ultérieurement mais on croit savoir qu’il sera lui aussi britannique.