IMSA : Minassian chez Era Motorsport à Daytona

Era Motorsport fera partie des nouvelles équipes en IMSA la saison prochaine. Le team alignera une ORECA 07 dès le Roar Before the Rolex 24 la semaine prochaine.

L’écurie dirigée par Kyle Tilley pourra s’appuyer sur un capitaine d’équipage de choix aux 24 Heures de Daytona en la personne de Nicolas Minassian.

Le directeur sportif de IDEC Sport Racing, l’équipe championne ELMS en titre, retrouvera le Daytona International Speedway. Sa dernière apparition en Floride remonte à 2016 du temps de la BR01/SMP Racing.

Kyle Tilley aura la double casquette de team principal et de pilote de l’ORECA 07. Ryan Lewis et Dwight Merriman complèteront l’équipage à Daytona.

Merriman et Tilley se partageront le volant de la LMP2 sur les autres manches. Dwight Merriman connaît bien Era Motorsport avec qui il a roulé en TCR. Quant à Ryan Lewis, on l’a vu dans le passé en American Le Mans Series. Ross Needham fera office de team manager.

Era Motorsport devait initialement faire cause commune avec DragonSpeed mais il n’en sera finalement rien, comme l’a confirmé Kyle Tilley, propriétaire de l’équipe : “Aller en IMSA est un grand pas en avant pour l’équipe. Nous avons d’abord pensé qu’il était préférable de se lier à une équipe qui a connu le succès comme DragonSpeed. Cependant, plus nous nous sommes investis dans ce programme, plus nous avons décidé que c’était quelque chose que nous voulions vraiment faire par nous-mêmes.”