IMSA : le calendrier 2021 dévoilé, 350 points pour le vainqueur de chaque course

Le calendrier 2021 du WeatherTech SportsCar Championship a été présenté par l’IMSA avec une saison qui débutera à Daytona pour se refermer à Road Atlanta. Le plan est de revenir à un calendrier traditionnel. Long Beach, Watkins Glen, Canadian Tire Motorsport Park et Lime Rock sont de retour après une année d’absence. L’IMSA Michelin Endurance Cup aura droit à 52 heures de course : Daytona, Sebring, Watkins Glen, Petit Le Mans.

Les quatre catégories habituelles (DPi, LMP2, GTLM, GTD) seront à nouveau en piste avec en prime l’arrivée des nouvelles LMP3 sur certains événements. Les LMP2 et LMP3 seront en piste sur six rendez-vous. Le départ de Porsche en fin de saison ne met pas un terme à la catégorie GTLM sachant qu’un autre constructeur pourrait venir sur un programme complet.

Comme en 2020, chaque équipage LMP2 devra inclure un pilote Bronze mais un Platinum sera désormais autorisé. Le meilleur Bronze à l’issue de la saison recevra le Prix Jim Trueman avec une invitation pour les 24 Heures du Mans 2022. Pour ce qui est des équipages LMP3, deux options devraient être possibles (Bronze, Gold/Silver) (Bronze/Silver de moins de 25 ans ou Silver de moins de 25 ans avec un Gold ou Silver de plus de 25 ans). Les pilotes classés Platinum par la FIA seront interdits.

L’IMSA adoptera un nouveau système de points pour les séries WeatherTech SportsCar Championship, Michelin Pilot Challenge et IMSA Prototype Challenge. Les points seront 10 fois supérieurs à ce qu’ils étaient les années passées. Une victoire vaudra désormais 350 points, 320 points pour le deuxième, 300 pour le troisième, etc… Les points seront attribués jusqu’à la 30e place de chaque catégorie. Une pole vaudra 35 points, 32 points pour le deuxième, 30 pour le troisième, etc… Les points seront attribués à tous les pilotes de chaque voiture en plus de chaque équipe. La voiture la mieux classée de chaque constructeur marquera également des points pour le championnat dédié aux constructeurs.

Les qualifications pour les catégories LMP2, LMP3 et GTD seront divisées en deux segments et réparties entre deux pilotes. Le premier segment verra en découdre les pilotes Am avec de nouveaux pneus dans chaque voiture pour définir la position de départ. A la fin du segment Am, il y aura un changement de pilote et de pneus. Le pilote du deuxième segment se qualifiera pour les points au championnat. Les pneus utilisés durant les qualifications devront être utilisés en course.

Calendrier 2021 :

Roar Before Rolex 24 (DPi, LMP2, LMP3, GTLM, GTD) : 22/24 janvier

Rolex 24 at Daytona (DPi, LMP2*, LMP3*, GTLM, GTD) : 28/31 janvier

Mobil 1 Twelve Hours of Sebring (DPi, LMP2, LMP3, GTLM, GTD) : 17/20 mars

Long Beach (DPi, GTLM, GTD) : 16/17 avril

WeatherTech Raceway Laguna Seca (DPi, LMP2, GTLM, GTD) : 23/25 avril

Mid-Ohio Sports Car Course (DPi, LMP3, GTD) : 14/16 mai

Detroit Belle Isle (DPi, LMP2, GTD**) : TBA

Sahlen’s Six Hours of The Glen (DPi, LMP2, LMP3, GTLM, GTD) : 24/27 juin

Canadian Tire Motorsport Park (DPi, LMP3, GTLM, GTD**) : 2/4 juillet

Lime Rock Park (GTLM, GTD) : 16/17 juillet

Road America (DPi, LMP2, LMP3, GTLM, GTD) : 6/8 août

Virginia International Raceway (GTLM, GTD) : 20/22 août

Motul Petit Le Mans (DPi, LMP2, LMP3, GTLM, GTD) : 6/9 octobre

*Les courses LMP2, LMP3 ne compteront pas pour le championnat Endurance

**IMSA WeatherTech Sprint Cup seulement