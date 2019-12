IMSA : la liste des pilotes pour le Roar Before the 24

Après la liste des équipes, l’IMSA vient de publier la liste des pilotes inscrits au Roar Befor the Rolex 24 qui se tiendra du 3 au 5 janvier 2020. 40 autos sont attendues en Floride pour cette première confrontation de l’année.

Mazda Team Joest a confirmé trois pilotes sur ses Mazda DPi. Jonathan Bomarito, Harry Tincknell et Ryan Hunter-Reay se partageront le volant de la #55. On retrouvera Olivier Pla, Tristan Nunez et Oliver Jarvis sur la #77. Le Français passe donc de la #55 à la #77.

Tristan Vautier est inscrit sur les deux Cadillac DPi-V.R/JDC Miller Motorsports. Gabriel Aubry retrouvera le baquet de l’ORECA 07/PR1 Mathiasen Motorsport. Le pilote Jackie Chan DC Racing en WEC partagera son temps entre la #51 et la #52. A noter que Simon Trummer et Ben Keating figurent sur la #52.

L’effectif GTLM était déjà connu avant la publication de la liste. Du côté de la catégorie GTD, Rahel Frey fait son arrivée sur la Lamborghini Huracan GT3/Gear Racing en compagnie de Tatiana Calderon, Katherine Legge et Christina Nielsen. Marco Mapelli renforcera l’équipage de la Lamborghini Huracan GT3/Magnus Racing.

Le Roar Before thee Rolex 24 sera l’occasion de revoir en piste la Porsche 911 GT3-R/Black Swan Racing. Jeroen Bleekemolen, Sven Müller et le jeune Trenton Estep rouleront en Floride. Seul Brendon Gdovic est confirmé pour le moment sur la Lamborghini Huracan GT3/Precision Performance Motorsports.

La liste complète est ici