IMSA : João Barbosa cherche un volant pour la fin de la saison et 2021

On l’a appris cet après midi en France. Le double champion du prototype IMSA, João Barbosa, et son sponsor de longue date, Mustang Sampling, ont “convenu” de se séparer immédiatement laissant alors le baquet de la Cadillac DPi-.R #5 libre. Le Portugais sera remplacé par le Français Tristan Vautier (lire ICI).

Joao Barbosa a déclaré qu’il était activement à la recherche d’un baquet. “C’était difficile, mais c’est mieux pour tout le monde de pouvoir se mettre au travail pour la suite”, a-t-il déclaré. “Avec trois courses encore à disputer cette saison, il est possible de prendre une longueur d’avance sur 2021 avec une nouvelle équipe, nous avons donc tous décidé de nous séparer pour que je sois disponible pour courir cette année. Avec les voitures LMP3 qui seront éligibles en IMSA WeatherTech l’année prochaine, il y a des équipes qui cherchent à prendre de l’avance et mon expérience pourrait les aider. Il y a aussi beaucoup d’équipes très fortes en GTD, donc cela pourrait être intéressant. Je suis à la recherche de la prochaine opportunité pour poursuivre ma carrière.”

João Barbosa, triple vainqueur des 24 Heures de Daytona, a démarré sa campagne 2020 avec des podiums lors des trois premières manches de la saison du championnat WeatherTech avec Sébastien Bourdais, son coéquipier. Jusqu’à la dernière manche à Mid-Ohio, les deux hommes étaient encore deuxièmes au championnat.

“Nous avons eu un très bon début de saison 2020”, a-t-il déclaré. “Nous espérions obtenir au moins un podium cette année avec la Cadillac DPi Mustang Sampling et nous l’avons fait à trois reprises en début de saison. C’était très gratifiant d’avoir ces résultats pour Mustang Sampling et JDC Miller. Mais cette année a été un défi personnel et professionnel pour tout le monde et ce n’est pas différent maintenant. Après de nombreuses discussions, l’équipe et moi avons pris la décision commune de nous séparer.”