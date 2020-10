IMSA : Tristan Vautier associé à Sébastien Bourdais pour la fin de saison

João Barbosa ne fait plus partie de l’équipage de la Cadillac DPi-V.R#5 de Mustang Sampling Racing / JDC Miller. Le double champion IMSA sera remplacé par le Français Tristan Vautier pour les trois dernières courses de l’IMSA WeatherTech SportsCar de la saison.

On aura donc un duo 100% français (Tristan Vautier / Sébastien Bourdais) et même un trio puisque Loïc Duval sera le troisième pilote lors de Petit Le Mans et des 12 Heures de Sebring.

Cette décision intervient alors que João Barbosa et Sébastien Bourdais, qui ont terminé sur le podium lors des trois premières courses de 2020 et qui étaient encore deuxièmes au classement DPi avant la dernière manche à Mid-Ohio, ont réalisé de belles performances tout au long de la saison. La raison du départ de Barbosa n’a pas été révélée. Le pilote portugais était pourtant depuis longtemps associé à Mustang Sampling.

Sébastien Bourdais, quant à lui, devrait quitter l’équipe à la fin de l’année, après avoir signé un contrat pour la saison 2021 en IndyCar Series avec AJ Foyt. “J’ai hâte de finir l’année sur une bonne note et de faire tous les efforts possibles pour que la Cadillac DPi-V.R n°5 Mustang Sampling soit sur la voie de la victoire.” a-t-il déclaré.

Les détails sur la composition de l’équipe pour la saison IMSA 2021 seront confirmés “à une date ultérieure” selon une déclaration de l’équipe.