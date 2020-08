IMSA : drapeau rouge à Road America

Alors qu’on approchait du cap des deux heures de course, un orage s’est abattu sur le circuit de Road America. Des trombes d’eau sont tombées, des voitures sont sorties de la piste obligeant la Direction de Course à déployer le drapeau rouge.

Cela a commencé par Pipo Derani sur la Cadillac DPi-V.R #31 qui a tapé la pile de pneus, le Brésilien réussissant à repartir. L’ORECA 07 #18 est également sortie, mais sans gros dommages. On ne pourra pas en dire autant des voitures suivantes :

la Porsche 911 RSR #912 d’Earl Bamber a glissé sur plusieurs centaines de mètres, sans heurter d’autres concurrents, et a fini dans le mur. Il est reparti, mais a perdu la tête des GTLM.

l’Acura #57 a tapé le mur et ne repartira pas.

l’ORECA 07 #52 de Simon Trummer a tapé, embarquant une pancarte WeatherTech avec elle et est rentrée au ralenti à son stand. Elle était alors leader des LMP2.

l’Acura ARX 05 #6 est sortie également alors que Juan Pablo Montoya était au volant. L’arrière a été sérieusement endommagé…

Pour le moment, la Mazda #77 d’Oliver Jarvis est en tête devant la Cadillac #10 de Renger van der Zende et l’Acura ARX-05 #7.

Le temps vient d’être arrêté à 30 minutes (de la fin), la pluie s’est calmée mais on ne sait pas si la course repartira ! On a bon espoir, les pilotes ont été rappelés à leur voiture !