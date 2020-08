IMSA : Darren Turner en renfort chez The Heart of Racing

Darren Turner, pilote d’usine Aston Martin, va rejoindre l’équipe The Heart of Racing pour participer, le week-end prochain, au Michelin Endurance Challenge. épreuve de six heures qui se déroulera sur le circuit Michelin Raceway Road d’Atlanta, du 4 au 6 septembre 2020. Cette épreuve remplace les 6 Heures de Watkins Glen.

Le triple vainqueur de la catégorie des 24 Heures du Mans rejoindra Ian James et Roman De Angelis au volant de l’Aston Martin Vantage GT3 #23 qui évolue en catégorie GTD. Le Britannique connait bien le circuit de Road Atlanta car il a déjà remporté la catégorie GT1 avec Aston Martin en 2006 lors de Petit Le Mans.

A noter également un changement, toujours en GTD, au sein d’AIM Vasser Sullivan. Daniel Morad sera associé Jack Hawksworth, le leader au championnat, et Michael de Quesada sur la Lexus RC F GT3 #14 tandis qu’Aaron Telitz rejoint l’équipage habituel de la #12, Townsend Bell et Frankie Montecalvo.