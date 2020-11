IMSA : AIM Autosport et Vasser Sullivan Racing se séparent

AIM Autosport et Vasser Sullivan Racing viennent d’officialiser leur séparation, avec effet immédiat, après un partenariat de deux ans en IMSA WeatherTech.

Le programme Lexus RC F GT3, que AIM Vasser Sullivan avait repris de 3GT Racing en 2019, a permis de remporter plusieurs victoires en GTD ainsi que le titre Sprint Cup IMSA WeatherTech cette année.

“AIM Autosport est très fier du succès remporté par la Lexus RC F GT3 en IMSA au cours des deux dernières années avec nos partenaires, Jimmy Vasser, James Sullivan, Lexus et TRD”, peut-on lire dans une déclaration de l’équipe canadienne. “Pour 2021, les circonstances sont telles que l’AIM et Vasser Sullivan vont aller dans des directions différentes. Le sport automobile est une communauté très soudée et on ne sait jamais ce que l’avenir nous réserve. Si l’occasion et les circonstances se présentent à l’avenir, nous serions heureux d’unir nos forces une fois de plus pour obtenir un succès encore plus grand.”

De leurs côtés, Jimmy Vasser et James “Sulli” Sullivan ont déclaré : “Nous remercions Andrew Bordin, Ian et Keith Willis pour leur dévouement et leur travail acharné, en particulier pendant l’unique saison 2020, et nous leur souhaitons le meilleur. Vasser Sullivan fera des annonces concernant la direction de l’équipe dans un avenir proche.”

En tout cas, cela n’a pas trainé, le compte tweeter d’AIM Vasser Sullivan a déjà été supprimé !