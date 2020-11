IMSA, 12H Sebring, Qualifs : Acura (Ricky Taylor) s’offre la dernière pole de l’année !

Les dernières qualifications de la saison 2020 de l’IMSA ont été comme toutes les autres : disputées ! Ricky Taylor (Acura ARX-05 #7) partira en pole position de ces 12 Heures de Sebring avec un temps de 1:46.874.

Il a devancé la Cadillac DPi-V.R #10 de Wayne Taylor Racing avec un Renger van der Zande en grande forme. La seconde Acura, la #6 de Dane Cameron, complète le top 3.

La Cadillac DPi-V.R #5 de Mustang Sampling Racing de Sébastien Bourdais est 4e devant la meilleure des Mazda RT24-P, la #55 de Harry Tincknell. La Cadillac #31 d’Action Express Racing est 6e (Pipo Derani) suivie de la 2e Mazda (#77, Oliver Jarvis) et la 2e Cadillac JDC Miller, la #85 de Matheus Leist. A noter que les huit DPi engagées se tiennent en huit dixièmes !

L’ORECA 07 #52 de PR1 Mathiasen Motorsports de Patrick Kelly a dominé la catégorie LMP2. L’Américain a près de deux secondes d’avance sur ses poursuivants : Inter Europol Competition (ORECA #51, Naveen Rao), Tower Motorsport by Starworks (ORECA #8, John Farano) et Performance Tech Motorsports (ORECA #38, Don Yount)

Après la domination Porsche en essais libres, c’est au tour de Corvette Racing de briller. Antonio Garcia a mis tout le monde d’accord, repoussant le peloton des GTLM, avec sa Corvette C8.R #3 (1:55.456). A 0.660 seconde (!), on trouve les deux BMW M8 GTE de Team RLL, la #25 de Connor De Phillippi et la #24 de Jesse Krohn. La 2e Corvette, la #4, termine 4e (Tommy Milner) et est la dernière dans la même seconde que la voiture sœur. Les Porsche ont souffert. La 911 RSR #911 de Nick Tandy est 5e à 1.3 seconde de la pole et la 911 RSR #912 de Neel Jani, pour sa première qualification en GTLM, est dernière à plus de deux secondes de la #3 et à plus d’une seconde de la voiture sœur !

En GTD, la Porsche 911 GT3-R #16 de Wright Motorsports a signé le meilleur temps grâce au temps de 2:00.844 de Jan Heylen. Il s’agit de la première pole position du pilote belge. Il devance l’Audi R8 LMS #30 de Team Hardpoint (Andrew Davis), la Lexus RC F GT3 #14 de AIM Vasser Sullivan (Aaron Telitz), la Lamborghini Huracan GT3 #11 de GRT Grasser Racing Team (Richard Heinstand) et la Ferrari 488 GT3 #63 de Scuderia Corsa (Cooper McNeil). Avec la Lexus #12 de Franckie Montecalvo, on a donc six auto dans la même seconde.

Les temps des qualifications sont ICI

Place désormais à la course dont le départ sera donné à 16 h 10 demain, heure française…