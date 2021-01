Il y a 9 ans, Toyota levait le voile sur sa première LMP1

Depuis le lancement du Championnat du Monde d’Endurance de la FIA, le constructeur japonais a été le seul à répondre présent. Toyota restera comme le fidèle partenaire de la catégorie LMP1 hybride et bascule désormais dans une nouvelle ère avec sa nouvelle GR010 HYBRID présentée il y a 10 jours, l’Hypercar !

Mais avant de passer au LMH, faisons un petit retour en arrière. Nous sommes en octobre 2011 et Toyota annonce son retour en Endurance. Le nouveau prototype est développé par l’entité Toyota Motorsport GmbH basée à Cologne en Allemagne et motorisé par un moteur hybride essence. Quelques semaines plus tard, ORECA annonce que la structure française a été retenue pour devenir partenaire de Toyota dans son projet.

Le 24 janvier 2012 (soit tout juste neuf ans jour pour jour), Toyota levait le voile sur sa TS030 HYBRID (TS pour Toyota Sport et 030 pour faire suite à la 020) au circuit Paul Ricard. Le film ci-dessous (en anglais) retrace les premiers pas de l’équipe en LMP1 en 2012. Son titre est évocateur : “Road To Le Mans 2020 Toyota”