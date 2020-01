IGTC : nouvelle livrée pour la Lamborghini Orange1 FFF Racing Team pour Bathurst

Après avoir annoncé son programme de courses pour 2020, FFF Racing Team by ACM dévoile aujourd’hui la nouvelle livrée de la Lamborghini Huracan GT3 Evo qui sera engagée en Intercontinental GT Challenge dont la première manche sera les 12 Heures de Bathurst. Andrea Caldarelli, Dennis Lind et Marco Mapelli en seront les trois pilotes.

Pour rappel, FFF Racing a remporté les titres Pilotes et Equipes en 2019 en Blancpain GT Series Endurance Cup après avoir remporté la Blancpain GT World Challenge Europe 2019 (Pilotes). Marco Mapelli et Andrea Caldarelli ont, de leur côté, gagné les Blancpain GT Series (cumul des championnats Sprint et Endurance). Depuis, FFF Racing Team a remporté les FIA Motorsport Games en catégorie GT Cup. Il s’agit donc d’un sérieux client pour la couronne en Intercontinental GT Challenge.