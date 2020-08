Hugo Chevalier (CMR) : “Un mal pour un bien”

L’année en cours est importante pour Hugo Chevalier. Le Haut-Savoyard pensait rempiler en Porsche Carrera Cup France et Porsche Supercup, mais la situation actuelle fait que les plans ont changé. C’est maintenant le GT World Challenge Europe Powered by AWS (Sprint) qui attend Hugo Chevalier sur une Bentley Continental GT3/CMR en compagnie de Pierre-Alexandre Jean. Un nouveau challenge de taille pour l’ancien Espoir Porsche Carrera Cup France, âgé de 20 ans.

Ce programme en GT3 n’était pas prévu…

“Je partais sur une nouvelle saison en Porsche Carrera Cup France et Porsche Supercup. Malheureusement, j’ai perdu des partenaires, ce qui fait que j’ai été contraint de revoir mon programme. J’ai eu quelques opportunités et je dois mon arrivée chez CMR à Jules (Gounon). Je me retrouve finalement sur un programme où je partage la voiture, le tout dans une saison plus courte.”

Le GT était déjà dans votre tête ?

“Ce qui m’arrive est un mal pour un bien. Passer en GT était clairement mon objectif. Je sais qu’il va me falloir un peu temps pour trouver mes marques. J’ai disputé deux journées d’essais et je dois bien avouer que la Bentley n’a pas de point commun avec une Porsche Cup. Les deux sont vraiment différentes. Il faut s’habituer aux différentes procédures. Avec la Bentley, on est dans le pro du pro.”

Vous allez débuter en Sprint. L’Endurance fait aussi partie de vos plans ?

“Je suis attiré par les courses d’endurance et, dans ce cas, c’est du sprint amélioré avec le partage de la voiture. Cela va me permettre de découvrir quelque chose de nouveau. C’est pour moi une première étape avant de voir plus haut. Je vais débuter à Misano, un circuit où j’ai déjà roulé. Avec 23 GT3 en piste, j’ai conscience que ça ne sera pas facile. Tous les constructeurs sont là et il faudra se montrer.”

Ce sera un programme unique ?

“Oui car la situation actuelle n’est pas simple financièrement. Je reste ouvert à d’autres opportunités. Pourquoi ne pas rouler en parallèle en endurance si l’occasion se présente. J’ai l’avantage de partager mon volant avec Pierre-Alexandre Jean que je connais très bien. Nous avons roulé ensemble en Formule 4 et nous étions colocataires au Mans avec Ye Yifei (pilote chinois qui roule en Euroformula Open, ndlr). Nous serons là pour jouer le Silver/Silver.”