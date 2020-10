HubAuto Racing rempile en Asian Le Mans Series

HubAuto Racing, l’équipe championne en titre Asian Le Mans Series dans la catégorie GT, compte bien remettre son titre en jeu cet hiver avec une Ferrari 488 GT3.

La saison dernière, le team dirigé par Morris Chen a remporté la couronne Equipes synonyme d’invitation aux 24 Heures du Mans. Malheureusement, Tom Blomqvist, Marcos Gomes et Morris Chen n’avaient pas rallié l’arrivée en terre sarthoise.

Le week-end dernier, le team tawainais était aux Total 24 Heures de Spa avec sa Ferrari partagée par Tom Blomqvist, Marcos Gomes et Kamui Kobayashi. A quelques encablures de l’arrivée, le trio était en lice pour un top 15 mais un problème de transmission à 13 minutes du damier n’a pas permis de voir le damier.

“Nous sommes arrivés aux Total 24 Heures de Spa avec un solide équipage visant une place sur le podium”, a déclaré Morris Chen. “C’est regrettable de ne pas avoir vu l’arrivée. Nous avions un bon rythme en début de course et nous pensons que nous aurions pu obtenir un bon résultat. Je suis extrêmement reconnaissant pour les efforts considérables de notre équipe, de nos pilotes et de l’équipe d’assistance Ferrari qui a travaillé dur tout au long de la semaine.” HubAuto Racing a dû procéder à un changement de moteur avant la Superpole.

Si HubAuto Racing compte bien être au départ des quatre courses de l’Asian Le Mans Series à Yas Marina, il n’est pas prévu de voir l’équipe à Kyalami pour la finale Intercontinental GT Challenge.