HubAuto Racing passe à la Mercedes-AMG GT3

Nouvelle saison et nouvelle monture pour HubAuto Racing. L’équipe championne en titre de l’Asian Le Mans Series en GT passe de la Ferrari 488 GT3 à la Mercedes-AMG GT3.

“Nous avons discuté avec un certain nombre de fabricants en 2020 et nous avions certains critères à respecter pour qu’un accord soit gravé dans le marbre”, a déclaré Morris Chen, patron de l’équipe. “Mercedes-AMG a fait preuve de professionnalisme et d’intégrité, ce qui est essentiel pour s’intégrer à notre équipe.”

HubAuto Racing sera la seule équipe à rouler en Mercedes-AMG GT3 en Asian Le Mans Series.

Raffaele Marciello sera le capitaine d’équipage dès le meeting de Dubai. Le pilote Mercedes-AMG sera épaulé par Marcos Gomes et Liam Talbot, tous deux familiers de l’écurie de Morris Chen.