HRT dévoile ses deux Mercedes-AMG GT3 pour les 24H de Dubai

Les 24 Heures de Dubaï (14 au 16 janvier) seront le lancement de la saison 2021 de l’équipe HRT (Haupt Racing Team). L’écurie de Meuspath alignera deux Mercedes-AMG GT3 lors de l’événement d’ouverture de la saison.

La #4, engagée en classe GT3 Pro, courra sous le nom de HRT Bilstein. Entièrement parée du bleu et du jaune, la voiture représente la continuation du partenariat entre l’équipe Haupt Racing et Bilstein, qui était également visible aux 24 Heures du Nürburgring cette année.

La voiture #5 du HRT Abu Dhabi Racing, presque toute rouge, se battra dans la catégorie GT3-Am.

Maro Engel, Hubert Haupt, Patrick Assenheimer, Khaled Al Qubaisi et Ryan Ratcliffe se partageront le volant de la #4. On retrouvera sur la #5 Florian Scholze, Valentin Pierburg et Nico Bastian. Assenheimer et Al Qubaisi sont engagés sur les deux Mercedes.