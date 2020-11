Hockenheim, qualifs 1 : Rast et Müller (Audi) au coude à coude

René Rast et Nico Müller ot bien l’intention de se battre jusqu’au bout pour le titre pilotes. Rast (Audi RS 5 DTM Rosberg #33) et Nico Müller (Audi Abt Sportsline #51) ont réalisé ce matin les deux meilleurs temps des qualifications de la course du samedi.

Rast a tourné en 1.28.405, mais n’a devancé Müller que de moins de cinq centièmes (1.28.453).

L’Allemand et le Suisse ont fait un bel écart sur leurs concurrents. Jonathan Aberdein (BMW M4 DTM RMR #27) a réalisé un beau troisième temps en 1.28.891, le Sud-Africain étant serré de près par Jamie Green (Audi Rosberg #53) et par Sheldon Van der Linde (BMW RBM #31).

Loïc Duval (Audi Phoenix #28) est septième en 1.29.118.

Les chronos sont là