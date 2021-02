Hobson Motorsport fera toujours confiance à la Nissan

La Nissan GT-R GT3 NISMO se fait de plus en plus rare sur les circuits. Toutefois, on en verra une en Fanatec GT World Challenge Australia Powered by AWS.

Hobson Motorsport confirme la présence d’une Nissan cette saison. La GT sera préparée par Garth Walden Racing.

Brett Hobson roulera sur la Nissan qui a fait sa dernière apparition en compétition aux 12 Heures de Bathurst 2020. Hobson a roulé en essais il y a peu sur le Sydney Motorsport Park. La livrée de la GT-R sera très sombre cette année avec du noir mat.

La saison devait débuter à Phillip Island, mais le confinement en place dans la région de Victoria ne permet pas la tenue du meeting.