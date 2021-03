Yasser Shahin et Garth Tander ont fait la passe de deux à Philip Island à l’occasion de la course 2 du meeting Fanatec GT World Challenge Australia Powered by AWS. Le tandem de l’Audi R8 LMS GT3 alignée par The Bend Motorsport Park a devancé de 3.36s la Porsche 911 GT3 R/Grove Motorsport de Brendon et Stephen Grove. La dernière marche du podium est revenue à l’Audi R8 LMS GT3/Bostik Racing de Tony Bates et Chaz Mostert.