Harry Tincknell prolonge avec Multimatic Motorsports

Entre Harry Tincknell et Multimatic Motorsports, l’histoire n’est pas terminée. Le Britannique vient de signer une prolongation de contrat de plusieurs années. Cette saison, son programme principal comprend l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship sur une des deux Mazda DPi. Il participera en parallèle aux 24 Heures du Mans chez Aston Martin Racing.

Harry Tincknell, âgé de 28 ans, a rejoint Multimatic en 2016 via le programme Ford Chip Ganassi Racing géré par Multimatic.

« Harry est devenu profondément intégré dans notre programme mondial de sport automobile et il a joué un rôle clé pour faire tourner la Mazda DPi dans la bonne direction », a déclaré Larry Holt de Multimatic. « Il a remporté à juste titre la première course de la voiture à Watkins Glen l’année passée, dans son propre style inimitable, faisant un dépassement audacieux sur Montoya dans le virage 8, 18 secondes après que je lui ai demandé de le faire. A mesure que les activités de Multimatic se développent, notre vivier de talents augmente également. Avoir Harry à bord pour les prochaines années améliore considérablement notre capacité à affronter les meilleurs au monde. » A Watkins Glen, Harry Tincknell était accompagné d’Olivier Pla et Jonathan Bomarito.