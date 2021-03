Habsburg et Algarve Pro Racing s’investissent en faveur de l’écologie

Ferdinand Habsburg lance ‘Drive Fast, Act Faster” en partenariat avec Green Future Project et le soutien d’Algarve Pro Racing, l’équipe du pilote autrichien en European Le Mans Series. Ce programme doit permettre d’atteindre la neutralité carbone tout en attirant de nouvelles équipes à s’investir dans le domaine de l’écologie.

« La course m’a fait faire le tour du monde, et ces derniers temps, j’ai commencé à réaliser que je devais prendre plus de responsabilités et me fixer d’autres objectifs que simplement gagner et piloter à la limite », a confié Ferdinand Habsburg. « Quand je courais en Asian Le Mans Series cet hiver avec Algarve Pro Racing, je me suis vite rendu compte que Stewart et Samantha Cox partageaient les mêmes valeurs que moi et qu’ils aimeraient faire des changements dans le fonctionnement de l’équipe pour réduire leur impact sur l’environnement. Cette prise de conscience m’a conduit vers Green Future Project, une plateforme qui défend les acteurs du changement, reliant les individus et les entreprises à tendre vers solutions climatiques les plus efficaces. »

Richard Bradley et Diego Menchaca, les deux coéquipiers de Ferdinand Habsburg, accompagnent eux aussi le programme.

L’équipe portugaise vise à compenser ses émissions en carbone en soutenant le projet RMDTL Portel-Para qui empêche la destruction des forêts indigènes au Brésil, tout en continuant à étendre la réserve Narupa en Amazonie Equatorienne, l’une des zones les plus riches de la planète en biodiversité.

La livrée de l’Oreca 07 #24 portera l’image des forêts tout au long de la saison.