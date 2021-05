Gustas Grinbergas chez InterEuropol Competition

Encore un nouveau changement chez InterEuropol Competition pour ce week-end aux 4 Heures du Red Bull Ring, 2e manche de l’ELMS. Après l’annonce de l’arrivée d’Ulysse de Pauw et de Mateusz Kaprzyk sur les deux LMP3 de l’équipe polonaise, Gustas Grinbergas, 18 ans, a été appelé pour remplacer son compatriote lituanien Julius Adomavicius sur la Ligier JS P320 #14. En effet, ce dernier a été testé positif à la COVID19…

Pour Gustas Grinbergas, c’est un retour dans le paddock de l’ELMS pour la troisième fois en un an après des apparitions ponctuelles chez BHK Motorsport et RLR MSport en 2020 ! On l’a aussi vu en Asian Le Mans Series en 2019 chez Rick Ware Racing (LMP2).