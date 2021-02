Gunnar Jeannette : “Le commissaire m’a regardé et m’a dit : Là, vous êtes hors course !”

Gunnar Jeannette est né le 5 mai 1982 à West Palm Beach, en Floride. Il a pas mal roulé aux Etats-Unis, en ALMS, principalement pour l’équipe Panoz et aussi WeatherTech Racing en IMSA. On le connait en France pour avoir été le plus jeune pilote à avoir terminé les 24 Heures du Mans, c’était en 2000. Endurance Classic l’a rencontré pour feuilleter quelques pages de son aventure au Mans et ses huit participations…

Gunnar Jeannette a commencé en sport automobile en participant à des courses de voitures de sport historiques à l’âge de 16 ans via l’équipe de son père. Il a fait ensuite le saut dans le monde professionnel moins d’un an plus tard. On trouve ses premières traces en American Le Mans Series en 2000. Il roule alors sur une Lola B2K/40 de Phillips Motorsports et sur une Porsche 911 GT3-R de White Lighning Racing. Il rentre six fois dans le top 10 en sept départs ! Il fait aussi fait ses débuts dans la classe GTU en Grand-Am Rolex Sports Car Series lors des 24 Heures de Daytona…

L’Américain est revenu sur ses différentes participations aux 24 Heures du Mans sur des Porsche, Panoz LMP1 et GT2, Courage C65, Radical SR9 et Ferrari 458 Italia. Il raconte, entre autres, une belle anecdote sur sa disqualification avec la Panoz Esperante GTLM !