Guillaume Robert et Endurance-Info !

Passionné de sport auto depuis son plus jeune âge, Guillaume Robert a rejoint l’aventure Endurance-Info via le forum. Au fil du temps, Guillaume s’est retrouvé intégré à l’équipe rédactionnelle aux 24 Heures du Mans pour le fameux live texte intégral de la course. L’aventure Endurance-Crea montée avec son compère David Usal lui a permis développer une nouvelle activité.

Endurance-Info fête ses 15 années d’existence ! Lorsque cette phrase arrive à mes oreilles, beaucoup de choses refont surface dans mon esprit ! Des souvenirs, des instants précis, des rencontres, des partages, des moments forts pour quelqu’un qui comme moi n’est qu’un passionné parmi tant d’autres mais qui grâce à la confiance d’une équipe de férus a pu passer de l’autre côté de la barrière pour vivre des moments fantastiques et inoubliables à de nombreuses reprises !

Tout d’abord, les mots qui me viennent en tête en repensant à ses quinze années d’existence d’Endurance-Info sont : déjà ! … Seulement ! … Bravo ! … Merci ! …

Partir d’une page (presque) blanche entre passionnés en 2006 pour atteindre le niveau “incontournable” de ce site aujourd’hui pour les passionnés d’endurance est simplement remarquable. Les fondateurs imaginaient-ils que tout irait aussi loin et aussi haut, je n’en suis même pas certain… Il faudrait peut-être leur demander d’ailleurs ! Alors oui, un Grand BRAVO pour votre idée, votre persévérance et votre travail durant toutes ces années !

Ensuite, un Grand MERCI ! Merci de m’avoir, de nous avoir embarqué dans cette aventure il y a quinze ans ! Merci Laurent Mercier, Laurent Chauveau, Anthony Megevand et Claude Foubert (une belle pensée pour toi Claude…). Vous avez su embarquer une bande de passionnés à vous suivre, à vous lire au quotidien et à rejoindre les rangs d’un forum où les moments de partages conviviaux étaient permanents.

Comment ne pas vous remercier encore pour ces fois où vous m’avez permis de rejoindre votre petite équipe pour vous épauler sur certains meetings ou même couvrir ces quelques courses où vous ne pouviez vous rendre.

Obtenir le sésame, “l’accréditation”, c’était comme un rêve de gamin devenu réalité, ce fameux “pass” qui pour moi, donne accès à des moments intenses de passion plus qu’à des lieux ou des endroits interdits habituellement.

Beaucoup me reviennent assez vite en mémoire, le FIA-GT à Nogaro en 2008, le World GT1 à Navara, le Blancpain toujours à Navara, le GT Tour au Mans, les différentes éditions des 24 heures du Mans à vos côtés en salle de presse sans oublier les 24 heures de Dubaï en 2015, la cerise sur le gâteau… Que de souvenirs !

Il y a aussi cette rubrique miniature que j’anime depuis plusieurs années pour le plus grand plaisir des lecteurs collectionneurs, aujourd’hui épaulé par Cédric, lui aussi passionné.

Et Endurance-Crea ! Comment ne pas parler de cette aventure avec mon acolyte David. Un site affilié à Endurance-Info, reprenant le même visuel, la même charte graphique et où nous pouvions démontrer nos savoirs faire, l’un dans le graphisme et l’autre dans le domaine de la miniature. Histoire qui s’est arrêté un peu avant deux années d’existence (pour des raisons personnelles) mais qui là aussi nous a permis de vivre des moments forts et intenses, grâce à vous.

Endurance-Crea nous à permis de vivre une partie de la saison 2010 au sein de l’équipe de Luc Alphand et ses superbes Corvette GT1 ! Etre intégré à l’équipe aux 1000 km de Spa et aux 24 heures du Mans, vivre tout cela de l’intérieur, jour et nuit, encore une fois, des souvenirs impérissables…

Tout ceci, je vous le dois, on vous le doit messieurs ! Ce qui m’a toujours plu et épaté chez vous, c’est cette façon de travailler, toujours le faire sérieusement, sans se prendre au sérieux. C’est probablement ce qui a fait de vous ce que vous êtes et de ce site, ce qu’il est devenu ! Vous êtes des exemples, prouvant que lorsque que l’on a envie de quelque chose, il faut oser se lancer et travailler sans relâche pour que cela perdure.

Cette persévérance est admirative et on le constate une nouvelle fois depuis le début de cette pandémie. Même dans le chaos le plus total du début d’année 2020, sans aucune course, vous avez su nous abreuver malgré tout avec de nombreux articles, dans des thèmes variés, interviews, historique, rééditions, lives vidéos…, et la couverture des différents championnats a été faite quotidiennement malgré les restrictions de déplacements ou les interdictions de meetings. Alors oui, je le redis, bravo et merci !

Pour conclure, je ne peux pas passer à côté de toutes ces personnes que j’ai connu au début de l’aventure, ces passionnés avec qui nous échangions sur le forum E.I. et qui pour beaucoup, comme les fondateurs du site, sont devenus de vrais amis, avec qui je partage des chouettes instants, sur les circuits, en weekend ou même en vacances, et ça, ça n’a pas de prix mais c’est pour moi essentiel dans la vie de tous les jours de connaitre ces personnes.

Je n’ai qu’une chose à dire, continuez comme cela et vivement les 20 ans d’Endurance-Info que l’on puisse faire une belle fête, sans contraintes sanitaires ! (espérons le !…)