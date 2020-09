GTWC Europe, Zandvoort (Course 2) : Costa/Altoè ouvrent le compteur de Emil Frey Racing

Si l’Audi R8 LMS GT3/Belgian Audi Club Team WRT de Dries Vanthoor et Kelvin van der Linde a franchi la ligne d’arrivée en tête de la course 2 GT World Challenge Europe Powered by AWS à Zandvoort, c’est bien une Lamborghini Huracan GT3 qui s’est imposée après 37 tours.

Albert Costa et Giacomo Altoè sont finalement sortis vainqueurs de cette course 2 disputée sur le sec au volant de la Lamborghini Huracan GT3/Emil Frey Racing. Le team suisse ouvre le compteur de Lamborghini dans le championnat en 2020. On a même assisté à un doublé de Emil Frey Racing avec la 2e place de Mikaël Grenier et Norbert Siedler qui ont terminé à 13s de la voiture soeur. Suite à une infraction durant l’arrêt obligatoire, l’Audi de Vanthoor/Weerts a écopé d’un drive through transformé en 30s, ce qui a fait chuter l’Audi /WRT #32 au 10e rang.

Vainqueurs en course 1, Ryuichiro Tomita et Kelvin van der Linde ont placé l’Audi /WRT #31 sur la dernière marche du podium.

Reléguée en queue de peloton dès le 1er tour suite à un contact avec la Bentley de Jules Gounon, l’Audi R8 LMS GT3/Saintéloc Racing de Christopher Haase et Arthur Rougier n’avait plus aucun rôle à jouer mais c’était mal connaître le tandem franco-allemand qui a réalisé une course parfaite que l’on peut qualifier de remontada pour terminer au pied du podium.

La mieux classée des Mercedes-AMG GT3 a été celle de Fraga/Boguslavskiy (AKKA-ASP Team), cinquième.

On trouve ensuite un trio de concurrents roulant en Silver Cup. Après bien des soucis en course depuis le début de saison, Tech 1 Racing tient enfin son premier succès avec la Lexus RC F GT3 de Thomas Neubauer et Aurélien Panis, 6e au général après un envol depuis la 16e place. Tunjo/Puhakka ont pris la 2e place en Silver sur la Mercedes-AMG GT3/TokSport WRT devant une autre Mercedes, celle de Perez Companc/Jefferies. La Bentley Continental GT3/CMR de Gounon/Panciatici a pris la 9e place, deux positions devant celle de Jean/Chevalier.

La Ferrari 488 GT3/Sky Tempesta de Froggatt/Cheever s’est offert un nouveau succès en Pro-Am devant la Ferrari/AF Corse de Machiels/Bertolini et la Mercedes-AMG GT3/SPS automotive-performance de Pierburg/Foster.

A noter que l’Audi R8 LMS GT3/Saintéloc Racing de Gachet/Palette a abandonné suite à un problème de freins.

Vanthoor/Weerts comptent 0,5 point d’avance sur Tomita/van der Linde.

Le dernier rendez-vous Sprint se déroulera à Barcelone avec trois courses au programme.