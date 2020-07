GTWC Europe : WRT prêt à attaquer la saison 2020

Le week-end italien du Belgian Audi Club Team WRT commence plutôt bien avec une des trois Audi R8 LMS GT3 en haut de la feuille des temps des deux séances d’essais privées. L’écurie belge dirigée par Vincent Vosse aligne trois Audi cette saison en GT World Challenge Europe Powered by AWS. Après une saison 2019 en demi-teinte, l’écurie belge compte bien se rappeler au bon souvenir de la concurrence cette année.

WRT a travaillé tout l’hiver pour réunir les meilleurs équipages. Mirko Bortolotti, transfuge de Lamborghini à Audi, est associé à Kelvin van der Linde et Rolf Ineichen sur l’Audi #31 sachant que Ineichen, retenu par ses obligations professionnelles, est remplacé par Matthieu Vaxiviere à Imola. La #32 est confiée à Dries Vanthoor, Christopher Mies et Charles Weerts. Une fois n’est pas coutume, WRT fait rouler une R8 LMS GT3 en Silver Cup pour Rik Breukers, Stuart Hall et Benjamin Goethe. Le tandem Hall/Goethe roulait sur une Porsche en 2019.

« Nous sommes soulagés et heureux d’enfin débuter la saison », a déclaré Vincent Vosse, le Team Principal du Team WRT. « Avec les circonstances que nous connaissons, ce ne sera pas une saison normale dans le paddock, mais elle le sera sur la piste. Je voudrais remercier toute l’équipe de SRO pour le fantastique travail en coulisses afin de mettre sur pied le championnat. Ils ont pris les bonnes décisions au bon moment pour nous permettre de rouler malgré la crise sanitaire. La seule différence par rapport à ce que nous attendions est qu’il y aura une durée minimale pour les Pit Stops. Mais pour le reste, rien n’a changé. Nous sommes impatients d’être à Imola, un circuit que le Team WRT va découvrir. Mais je pense que ce tracé légendaire devrait être favorable à nos Audi R8 LMS. Et comme nous avons trois superbes équipages, notre motivation est au zénith. Nous savons que le succès ne vient pas tout seul, mais nous allons nous battre pour pouvoir de nouveau revendiquer des titres en fin de saison. »

Dries Vanthoor, l’un des piliers de WRT ces dernières années, attend beaucoup de cette campagne 2020 : « Nous sommes tous très heureux de reprendre la compétition après cette longue attente. Nous avons beaucoup testé et nous nous sentons bien préparés. Nous avons vraiment un très bon équipage et nous nous connaissons bien tous les trois. C’est de bon augure ! »

Quant au jeune Charles Weerts, âgé de 19 ans, il pourra compter sur l’expérience de ses coéquipiers pour prendre encore plus d’assurance : « Ma dernière course remonte à Macao en novembre. Vous imaginez donc mon impatience de voir enfin cette saison débuter ! Nous avons réalisé beaucoup d’essais et cela s’est très bien passé. J’ai appris le circuit d’Imola sur simulateur. La piste a l’air amusante et je me réjouis d’y faire équipe avec Dries et Christopher. »

Dans deux semaines, WRT sera toujours en Italie, cette fois à Misano pour le premier rendez-vous Sprint où trois Audi seront en piste : Ryuichiro Tomita/Kelvin van der Linde, Dries Vanthoor/Charles Weerts, Hamza Owega/Jusuf Owega.