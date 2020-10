GTWC Europe, Pré-Qualifs : AKKA-ASP meilleur temps

Raffaele Marciello et Timur Boguslavskiy ont été les plus rapides de la session pré-qualificative du meeting GT World Challenge Europe Powered by AWS de Barcelone, théâtre de la finale Sprint.

Le tandem de la Mercedes-AMG GT3/AKKA-ASP Team #88 a tourné en 1:44.964, soit 0.282s devant l’Audi R8 LMS GT3/Belgian Audi Club Team WRT de Dries Vanthoor et Charles Weerts. Troisième temps pour l’Audi R8 LMS GT3/Saintéloc Racing d’Arthur Rougier et Christopher Haase.

La Mercedes-AMG GT3/TokSport WRT et les deux Lamborghini Huracan GT3/Emil Frey Racing complètent le top 5.