GTWC Europe, Paul Ricard : une 2e Ferrari pour Rinaldi Racing

Depuis le début de saison GT World Challenge Europe Powered by AWS, Rinaldi Racing faisait rouler une seule Ferrari 488 GT3. L’écurie allemande dirigée par Michele Rinaldi alignera une seconde Ferrari pour la finale du Paul Ricard.

Pierre Ehret, Rino Mastronardi et Daniel Keilwitz se partageront à nouveau le volant de la #488 qui roule en Pro-Am. La seconde Ferrari 488 GT3 roulera elle aussi en Pro-Am dans le Var. Christian Hook, David Perel et Manuel Lauck sont attendus derrière le volant sur la course qui aura un format de 1000 km dimanche 15 novembre.