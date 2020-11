GTWC Europe : Optimum Motorsport vise un double programme en 2021

On ne verra pas la moindre McLaren 720S GT3 en fin de semaine au Paul Ricard à l’occasion de la finale GT World Challenge Europe Powered by AWS. Optimum Motorsport a décidé de faire l’impasse sur le rendez-vous varois. Le team britannique faisait rouler Joe Osborne, Rob Bell et Ollie Wilkinson en Pro dans la série labellisée SRO. L’écurie de Shaun Goff était présente en parallèle en International GT Open et British GT.

Pour 2021, l’objectif d’Optimum Motorsport est d’être présent sur un double programme GT World Challenge Europe Powered by AWS, à savoir Sprint et Endurance.

“Nous avons pris la décision ensemble en tant qu’équipe après avoir examiné les options de voyage, les risques potentiels et ce que nous pourrions tirer d’une participation à la finale”, a confié Shaun Goff, patron de l’équipe. “Nous avons connu une excellente saison en GT3 dans trois superbes championnats et nous sommes maintenant occupés à travailler sur le programme hivernal, ainsi que nos plans pour 2021 où nous voulons être un concurrent régulier des championnats Sprint et Endurance.”