GTWC Europe, Nürburgring (Libres) : Marciello (Mercedes) le plus vite

La première séance du meeting GT World Challenge Europe Powered by AWS du Nürburgring est revenue à la Mercedes-AMG GT3/AKKA-ASP Team de Raffaele Marciello en 1.54.675. Le coéquipier de Timur Boguslavskiy et Felipe Fraga a devancé de 0.469s la Lamborghini Huracan GT3/Orange 1 FFF Racing de Mapelli/Lind/Caldarelli. Troisième temps pour l’Audi R8 LMS/Attempto Racing de Drudi/Schramm/Vervsich.

Deux autres Audi suivent au classement avec Saintéloc Racing #25 et Belgian Audi Club Team WRT #31.

En Pro-Am, la Porsche 911 GT3-R/Herberth Motorsport de Robert Renauer, Ralf Bohn et Daniel Allemann s’est montrée la plus rapide devant la Lamborghini Huracan GT3/Barwell Motorsport #78 et la Mercedes-AMG GT3/AKKA-ASP Team. La mieux classée des Silver (15e au général) a été l’Aston Martin Vantage GT3/Garage 59 de Hasse-Clot/Watson/Pull.

A noter que la séance a été interrompue suite après une sortie de l’Audi R8 LMS/WRT de Stuart Hall au virage 1.

Les essais pré-qualificatifs débuteront à 13h35