GTWC Europe, Misano (Q3) : Neubauer et Tech 1 Racing font coup double

Bis repetita pour Thomas Neubauer et la Lexus RC F GT3/Tech 1 Racing. Déjà poleman pour la course 1, Thomas Neubauer a récidivé de bon matin à Misano lors de la Q3 du meeting GT World Challenge Europe Powered by AWS. Une belle récompense pour l’équipe Tech 1 Racing qui a changé le moteur de la Lexus après la course 1. A noter que Neubauer/Panis partiront depuis la voie des stands pour la course 2 suite au changement de moteur.

Les chronos ont été très serrés pour cette Q3 avec 17 GT3 dans la même seconde. La Lexus aura à ses côtés l’Audi R8 LMS GT3/Attempto Racing de Tommaso Mosca et Mattia Drudi. Le jeune italien Mosca, âgé de 20 ans, a terminé la séance à 39 millièmes de la pole.

Deux Audi R8 LMS GT3 se partageront la deuxième ligne avec Arthur Rougier (Saintéloc Racing) et Charles Weerts (Belgian Audi Club Team WRT). On retrouvera les deux Lamborghini Huracan GT3/Emil Frey Racing sur la troisième ligne. Le meilleur représentant Mercedes-AMG a été Timur Boguslavskiy (AKKA-ASP Team), 7e devant la Bentley Continental GT3/CMR de Jules Gounon.

A noter que la Mercedes-AMG GT3/TokSport WRT n’a pas pris la piste.