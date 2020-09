GTWC Europe, Magny-Cours (C1) : victoire sans contestation de HRT

La Mercedes-AMG GT3/Haupt Racing Team a fait un cavalier seul à Magny-Cours lors de la course 1 du meeting GT World Challenge Europe Powered by AWS. Maro Engel et Luca Stolz, partis de la pole, n’ont pas connu la moindre concurrence dans la noirceur nivernaise.

A l’issue des 36 tours d’une course assez calme, le tandem Engel/Stolz a devancé 11s la Lamborghini Huracan GT3/Emil Frey Racing de Norbert Siedler et Mikael Grenier. La fin de course a tout de même été animée entre plusieurs Audi R8 LMS GT3 et c’est finalement celle de Dries Vanthoor et Charles Weerts (Belgian Audi Club Team WRT) qui est montée sur le podium.

Trois autres Audi suivent au classement avec respectivement Vervsich/Schöll (Attempto Racing), Rougier/Haase (Saintéloc Racing) et van der Linde/Tomita (WRT). Sur la Mercedees-AMG GT3/AKKA-ASP de pointe, Marciello/Boguslavskiy ont dû se contenter de la 8e place.

TokSport WRT s’offre une belle victoire en Silver grâce à la Merceds-AMG GT3 de Oscar Tunjo et Puhakka Juuso. On trouve ensuite l’Audi/WRT des frères Owega et la Mercedes/AKKA-ASP de Hites/Pla. Malheureusement pour Simon Gachet et Steven Palette, une crevaison dans le tour de lancement n’a pas permis de faire mieux qu’une 4e place en Silver.

Les Ferrari 488 GT3/Sky Tempesta Racing ont fait le doublé en Pro-Am, Fisichella/Hui devant Froggatt/Cheever.

Du côté des faits de course, la Lexus RC F GT3/Tech 1 Racing n’a pas vu le damier et la Bentley Continental GT3/CMR de Gounon/Panciatici a connu une sortie de piste. Même sanction pour la Lamborghini Huracan GT3/Emil Frey Racing de Costa/Altoè dès le début de course.