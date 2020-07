GTWC Europe : les livrées GPX Racing rappellent la Targa Florio 1970

Fort d’une très belle saison 2019, GPX Racing compte bien poursuivre sur sa lancée cette saison en GT World Challenge Europe Powered by AWS. Deux Porsche 911 GT3-R sont engagées cette année pour six pilotes de tout premier plan. La Porsche #12 sera confiée à Patrick Pilet, Mathieu Jaminet et Matt Campbell. Romain Dumas et Thomas Preining seront sur la #40. Le tandem sera renforcé par Louis Delétraz, pilote GPX Academy. En fonction du calendrier Formule 2, le Suisse pourrait avoir un programme partiel. Dennis Olsen sera alors le troisième pilote. A l’heure actuelle, seule la manche du Nürburgring tombe en concordance avec la Formule 2.

Ce n’est pas tout puisqu’une troisième Porsche, qui portera le numéro #36, devrait participer à plusieurs courses sur un programme qui reste à être confirmé. Tout dépendra des calendriers et de l’évolution de la situation sanitaire mondiale.

Les Porsche 911 GT3-R/GPX Racing auront une nouvelle livrée cette saison, toujours dans l’esprit Gulf cher à l’équipe. Les Porsche reprendront les livrées des Porsche 908/3 alignées par John Wyer Automotive lors de la Targa Florio 1970. Cette année-là, Jo Siffert et Brian Redman remportaient la course sur la #12. La #40 de Leo Kinnunen et Pedro Rodriguez prenait la 2e place et la #36 de Richard Attwood et Björn Waldegard la 5e.

Pierre-Brice Mena, team-principal : « Nous sommes particulièrement fiers de commémorer l’exploit réussi par Porsche il y a un demi-siècle dans une épreuve aussi extraordinaire que la Targa Florio. J’espère que nous saurons nous en montrer dignes sur les circuits des trois championnats auxquels nous allons nous attaquer, à commencer par le meeting d’Imola des 25 et 26 juillet prochains. »