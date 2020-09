GTWC Europe : Dinamic Motorsport dynamite le Nürburgring !

Après Monza en 2019, Dinamic Motorsport remporte un deuxième succès en GT World Challenge Europe Powered by AWS. Cette fois, le team italien est allé chercher son succès sur le Nürburgring à l’issue d’une course d’un format de 6 heures. Porsche rafle une 5e victoire dans le championnat Endurance et une deuxième en Allemagne huit ans après ProSpeed Competition.

Matteo Cairoli, Christian Engelhart et Sven Müller n’ont laissé que des miettes à la concurrence sur les 173 tours d’une course neutralisée à quatre reprises. A aucun moment le trio de la Porsche 911 GT3-R #54 n’a été mis en défaut, que ce soit dans les stands, dans le trafic ou à chaque relance. Dinamic Motorsport a clairement dominé son sujet pour compter sous le damier 14.849s d’avance sur la Mercedes-AMG GT3/AKKA-ASP Team de Felipe Fraga, Raffaele Marciello et Timur Boguslavskiy. La dernière marche du podium revient à une autre Mercedes, celle de Haupt Racing Team partagée par Maro Engel, Vincent Abril et Luca Stolz.

A l’exception de de la Porsche 911 GT3-R victorieuse, peu de GT3 ont terminé sans une égratignure. Les contacts en piste ont été nombreux, très nombreux. Beaucoup y ont laissé des plumes, à commencer par les deux Porsche/GPX Racing. La #12 de Patrick Pilet (associé à Mathieu Jaminet et Matt Campbell) a terminé sa course dans la pile de pneus alors qu’un podium était à la portée du trio. Pire encore, la #40 de Dumas/Preining/Olsen n’a pu faire mieux que 19e alors qu’elle partait de la pole. Dès le départ, Dennis Olsen s’est accroché au premier virage avec la Lamborghini/Emil Frey Racing d’Albert Costa. Tout le monde n’est pas d’accord sur le fautif mais aucune pénalité n’a été donnée et les deux ont tout perdu dans le contact. Costa a tenté de passer la Porsche à l’intérieur mais Olsen a fermé la porte. La Lamborghini a abandonné dans la foulée. Thomas Preining restera comme l’homme le plus rapide en course (1:55.979)

Ce premier virage a aussi été fatal à la Ferrari 488 GT3/AF Corse de James Calado qui est restée sur place, touchée en plus par la Ferrari/SMP Racing. Rigon/Sirotkin/Molina ont pu continuer pour viser une place dans le top 5 mais une crevaison à 20 minutes du terme après un contact avec l’Audi/Saintéloc de Haase a fait chuter la #72 au 14e rang.

Dans le camp Audi, le Belgian Audi Club Team WRT place deux R8 LMS GT3 dans le top 5 avec la 4e place de Bortolotti/Ineichen/van der Linde tout juste devant celle de Vanthoor/Weerts/Mies (Vanthoor a écopé d’un drive through pour ‘unsafe release’). Les positions se sont inversées dans les derniers instants. Les deux Audi totalisent sept arrêts contre six à la Porsche victorieuse et cinq à la Mercedes/AKKA-ASP. Saintéloc Racing pouvait compter sur un très bon résultat grâce à Winkelhock/Haase/Boccolacci, mais le trio n’a pu faire mieux que 7e. Dorian Boccolacci a été très bon en allant à la bagarre quand il le fallait.

Avec une Bentley Continental GT3/K-PAX Racing bien amochée en fin de course, Buncombe/Soucek/Pepper prennent la 6e place, alors que la Bentley soeur de Gounon/Baptista/Soulet a très vite abandonné, là aussi suite à un contact. Un final à oublier dans le camp Orange 1 FFF Racing avec une crevaison pour Andrea Caldarelli à 8 minutes du damier. L’équipage de la #63 laisse échapper de gros points (17e).

Deux autres Porsche terminent dans le top 10 avec la 9e place de ROWE Racing (Bernhard/De Silvestro/Bleekemolen), devant KCMG (Imperatori/Liberati/Burdon). La McLaren 720S GT3/Optimum Motorsport de Wilkinson/Bell/Osborne a disputé une course solide pour terminer aux portes des points.

Les bagarres ont été intenses en Silver Cup et c’est finalement l’Aston Martin Vantage GT3/Garage 59 de Valentin Hasse-Clot, Andrew Watson et James Pull qui rafle la mise, 0.242s devant la Lamborghini Huracan GT3/Barwell Motorsport de Kujala/Schandorff/MacDowall. A noter que Frederik Schandorff a passé une partie du relais de départ dans le top 4 au général. La Mercedes-AMG GT3/Madpanda Motorsport de Monti/Perez Companc/Assenheimer prend la 3e place.

La Lamborghini Huracan GT3/Orange 1 FFF Racing de Keen/Erhart/Hamaguchi s’impose en Pro-Am devant la Porsche 911 GT3-R/Herberth Motorsport de Renauer/Bohn/Allemann et la Mercedes-AMG GT3/AKKA-ASP Team de Pla/Drouet/Barthez. L’Audi R8 LMS GT3/Saintéloc Racing de Blanchemain/Seyler/Paque rafle la mise en Am.

Avant d’attaquer les Total 24 Heures de Spa fin octobre, Bortolotti/van der Linde mènent le championnat avec 40 points, 1 de plus que Boguslavskiy/Marciello/Fraga. Engelhart/Müller/Cairoli, les vainqueurs du jour, totalisent 34 points.

