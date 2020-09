GTWC Europe : deux Porsche pour KCMG aux 24H de Spa

Paul Ip, patron de KCMG, nous l’avait laisser sous-entendre en février dernier aux 12 Heures de Bathurst, son team réfléchissait à s’engager aux Total 24 Heures de Spa. C’est désormais officiel, KCMG sera de la partie dans les Ardennes belges avec une paire de Porsche 911 GT3-R. KCMG faisait rouler une Nissan GT-R l’année passée en Belgique.

Le premier équipage est déjà connu et KCMG a puisé dans son effectif. Alexandre Imperatori, Josh Burdon et Edoardo Liberati seront au volant d’une des deux Porsche à Spa. Ce même trio roule ce week-end en GT World Challenge Europe Powered by AWS.

Le second équipage sera dévoilé ultérieurement et une livrée spécifique sera en place sur les Porsche pour Spa.