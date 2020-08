GTWC Europe : CMR perd sa victoire en Silver

Pierre-Alexandre Jean et Hugo Chevalier n’auront pas gardé longtemps leur victoire de la course 3 du GT World Challenge Europe Powered by AWS de Misano. A l’issue de la course, le tandem de la Bentley Continental GT3 #108 a écopé d’une pénalité de 30s. Pierre-Alexandre Jean a été jugé responsable d’un contact avec l’Audi R8 LMS GT3/Belgian Audi Club WRT #33 des frères Owega au virage 13.

La pénalité de 30s bouleverse le classement de la classe Silver. La victoire revient finalement à la Mercedes-AMG GT3/Madpanda Motorsport de Companc/Jeffries devant l’Audi/WRT de la famille Owega et l’Audi/Saintéloc Racing de Gachet/Palette. Ces derniers peuvent être satisfaits d’être montés à trois reprises sur le podium avec deux victoires et une troisième place. La paire Jean/Chevalier est reléguée au 4e rang.

A noter que l’Audi/Attempto Racing #66 de Vervisch/Schöll a reçu une pénalité de 40s car le moteur de la R8 LMS GT3 était en route alors que l’auto était encore sur les vérins. L’Audi #66 termine finalement au 16e rang.