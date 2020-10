GT Open, Barcelone (Q1) : TF Sport et Eastwood en pole !

La première séance qualificative du meeting International GT Open de Barcelone est revenue à Charlie Eastwood sur l’Aston Martin Vantage GT3/TF Sport en 1:42.223. L’Irlandais aura à ses côtés Vincent Abril sur la Ferrari 488 GT3/AF Corse APM Monaco. Le Monégasque a concédé 82 millièmes.

La deuxième ligne sera partagée par la Mercedes-AMG GT3/JP Motorsport de Christian Klien et la McLaren 720S GT3/Optimum Motorsport de Ollie Millroy. Cinquième chrono pour Yannick Mettler sur la Bentley Continental GT3/Team Lazarus. On a donc cinq marques différentes dans le top 5. Mauro Ricci a qualifié la Mercedes-AMG GT3/AKKA-ASP Team en pole de la classe Am devant la Lamborghini Huracan GT3/Boutsen Ginion Racing de Claude-Yves Gosselin.

Le départ de la course 1 sera donné à 14h15….